Трамп має намір переглянути фінансування ООН

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Вівторок, 25 квітня 2017, 01:37

Президент США Дональд Трамп заявив, що бюджет Організації Об'єднаних Націй (ООН) має бути переглянутий в сторону його зменшення.

Про це він заявив на зустрічі з послами 15 країн членів Радбезу ООН в Білому домі, пише DW.com.

"Ми повинні уважніше придивитися до бюджету ООН", - сказав він, зазначивши, що "витрати вийшли з-під контролю".

На думку Трампа, ефективність ООН досить низька, тоді як організація має "величезний потенціал".

"Члени ООН повинні зібратися, щоб обговорити недоліки та роздутий бюджет", - підкреслив він.

На початку квітня США припинили фінансування Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА) - агентства всесвітньої організації, яка допомагає більш ніж 150 країнам світу в питаннях планування сім'ї, а також охорони здоров'я матері і дитини.

Зроблено це було, оскільки агентство "підтримує або бере участь в програмах примусових абортів і недобровільної стерилізації", йдеться в поясненні американської влади.

Це був перший випадок, коли адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування однієї з програм ООН.

Теми: ООН Трамп США
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