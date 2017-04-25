Мін'юст обрав головного люстратора України

Конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції виграла Анастасія Задорожна.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За її інформацією, переможниця набрала на конкурсі 19,05 бала.

Анастасія Задорожна фото: facebook.com/varyshko

Її заступником - начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи обрано Олександру Чіковані.

Також конкурс визначив двох спеціалістів департаменту - головного спеціаліста відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи, ним став Сергій Козиренко, та провідного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами - Вікторія Білак.

При цьому конкурсна комісія ще не визначила переможців на такі посади:

- заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечення реалізації закону про очищення влади в державних органах департаменту;

- начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами;

- головного спеціаліста відділу забезпечення реалізації закону про очищення влади в державних органах департаменту;

- провідного спеціаліста відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи.

Як відомо, до цього моменту Задорожна виконувала обов'язки директора люстраційного департаменту. А взагалі вона працює у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту.

У 2010 році Задорожна закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Раніше вона була помічником депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олега Барни.

Це був вже третій конкурс на посаду головного люстратора, він проходив 9-21 квітня. На попередніх двох змаганнях Мін'юст з невідомих причин не зміг обрати переможця.

Українська правда