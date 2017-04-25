Складено рейтинг найгірших українських губернаторів

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Вівторок, 25 квітня 2017, 16:53

Комітет виборців України склав "Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року".

Про це повідомляється на сайті комітету.

Найгіршими, згідно з дослідженням, виявилися очільники Херсонської (Андрій Гордеєв), Черкаської (Юрій Ткаченко), Рівненської (Олексій Муляренко), Чернівецької (Олександр Фищук) та Волинської (Володимир Гунчик) областей. Гунчик посів останнє, 24-е місце, він втратив у порівнянні з рейтингом 2016 року 5 позицій.

На думку експертів, яких опитав КВУ, керівники областей, які посіли останні місця у рейтингу, найближчим часом можуть втратити свої посади, якщо суттєво не покращать результати.

При цьому лідерами рейтингу, тобто найкращими губернаторами, названі голови Харківської (Юлія Світлична, 1 місце), Донецької (Павло Жебрівський, 2), Кіровоградської (Сергій Кузьменко, 3), Тернопільської (Степан Барна, 4) та Закарпатської (Геннадій Москаль, 5) обласних державних адміністрацій.

Оцінка базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

 


Українська правда

Теми: рейтинг регіони
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