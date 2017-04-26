"Левада-центр": Майже половина росіян хоче відставки Медведєва

Майже половина росіян - 45% респондентів - в тій чи іншій мірі підтримують відставку голови уряду Росії Дмитра Медведєва.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", проведеного з 7 по 10 квітня, передає "РБК".

"Безумовно за" відставку Медведєва виступають 18% респондентів, "скоріше за" - 27%.

З травня минулого року довіра росіян до прем'єра поступово падала. Згідно з опитуванням, 14% "повністю довіряли" прем'єру в травні 2016 року, 9% - в грудні, і лише 3% - в квітні нинішнього року.

Кількість респондентів, які "в основному довіряли" за цей же час знизилася з 39 до 30%. Кількість опитаних, які "в основному не довіряють" російському прем'єру підвищилася з 30% в травні минулого року до 33% в квітні цього року. Зросло і число респондентів, які "абсолютно не довіряють" главі уряду РФ - з 14 до 19% відповідно.

За останні роки респонденти все частіше стали висловлювати негативне ставлення до Медведєва. Зменшилася кількість респондентів, які виражають "симпатію" до прем'єра (з 12% в 2013 році до 8% у квітні 2017-го). Число опитаних, які "не можуть сказати про нього нічого поганого", впало за чотири роки з 29 до 21%. Із 5 до 9% зросла кількість респондентів, що виражають до голови уряду РФ "антипатію", з 2 до 4% - "огиду".

За словами соціолога "Левада-центру", рейтинг Медведєва впав через розслідування засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, наростання внутрішніх економічних проблем і зниження ефекту "посткримского консенсусу". Респонденти також приписують Медведєву "плачевні" результати внутрішньої політики.