СБУ пришла з обшуками в "Укргазвидобування", вилучає техніку

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Середа, 26 квітня 2017, 17:49

Служба безпеки України проводить обшуки в офісах ПАТ "Укргазвидобування".

 Про це у середу повідомляє прес-служба компанії.

"Обшуки проводяться представниками СБУ за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників компанії та серверів", - сказано у повідомленні.

"Представники СБУ мотивують обшуки начебто незаконним використанням програмного забезпечення, яке компанія офіційно та легально закупила через систему #ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ", - заявили в компанії.

Як відомо, 26 квітня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.

У відомстві заявили, що виявили вісім компаній які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.

Теми: СБУ газ
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