Константіновський заробив за рік 11 млн гривень і повернув борг $5 млн

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Четвер, 27 квітня 2017, 13:44

Позафракційний депутат Верховної Ради В'ячеслав Константіновський задекларував за 2016 рік 11 336 375 гривень доходів і повернення 5 млн доларів боргу колишньому міністру вугільної промисловості Віктору Тополову.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 141 тисяч грн доходу склала депутатська зарплата, 170 тисяч грн - забезпечення депутатської діяльності, 880 тисяч гривень – повернення фінансової допомоги, а 9,7 млн грн - дохід від продажу своєї частки в ТОВ "Українська панчішна компанія".

Константіновський задекларував 9,5 млн доларів (за 2015 рік - 14,7 млн доларів), 10,5 млн грн (за 2015 - 6,8 млн грн) і 500 тисяч євро готівки.

У 2016 році депутат розмістив 10 тисяч доларів в Діамантбанку (Київ), який 24 квітня Національний банк визнав неплатоспроможним.

У власності депутата задекларовані дві земельні ділянки площею 1 500 і 647 кв. м в Київській області, будинок площею 649 кв. м, квартира площею 84,4 кв. м і 4 гаража.

Також Костянтинівський орендує 3 земельні ділянки загальною площею 11 553 кв. м у Козинської сільради Київської області і користується апартаментами площею 199 кв. м в Єгипті.

Депутат володіє автомобілями Land Rover Sport 2012 випуску, мотоциклом Harley-Davidson V-Rod muscle 2002 року і придбаним в 2016 році за 1,5 млн гривень автомобілем Toyota Highlander 2016 року випуску.

Серед цінного майна депутат вказав 6 годин і рушницю.

Дружина депутата Юліана Дементьєва задекларувала 2 млн гривень доходу від відчуження акцій і корпоративних прав, 3 млн гривень доходу від продажу рухомого майна, 1,3 млн гривень готівкових коштів і квартиру площею 88 кв. м в Києві.

Вона володіє автомобілями BMW 325I 2008 року випуску і Mercedes-Benz G350D 2016 року випуску, який дружина придбала за 3,1 млн гривень.

Також дружина задекларувала ювелірні вироби, шубу, сумку Chanel і годинник.

Як відомо, раніше в деклараціях Константіновський вказував, що позичив у Тополова в 2013 році 5 млн доларів.

Теми: декларації Верховна Рада
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