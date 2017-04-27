Спілка солдатських матерів: На Донбасі загинули близько 1,5 тис. росіян

Під час війни на Донбасі загинули мінімум півтори тисячі російських військових.

Так вважає керівник Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова в матеріалі "Їх тут немає". Військові втрати Росії на Донбасі. Частина 1".

"У нашій організації знають, що загиблих в Україні росіяни багато – півтори тисячі. Мінімум. Знаю, що в Україну продовжують відправляти росіянин", - сказала вона.

"Нас не дуже хвилюють цифри.

І один загиблий в такій ситуації - вже погано.

Точних підрахунків кількості загиблих росіян в Україні немає. За історію комітету це вже 6-я війна. І ніколи ніяких даних не було - ми можемо тільки оцінювати. Немає ніякого способу з'ясувати зараз кількість загиблих", - розповіла Мельникова.

Вона розповіла, що у 2014 році в Росії створили спецпідрозділ, через який проходять документи російських військових на оформлення страховок.

"Раніше були страхові документи.

У випадку з війною в Україні, оскільки все нелегально - "наші товариші" придумали в кінці 2014 року спецпідрозділ, через який проходять документи російських військових на оформлення страховок. Не через військкомати - а через цей спецпідрозділ. І все. Цей момент, коли воєнкоми знали, хто і де загинув, - теж закрився в на початку 2015-го року. Тому відомостей немає", - розповіла вона.

"Я не вірю ніяких сайтам, які публікують якісь фотки і цифри загиблий в Україні росіяни.

Я уявляю собі, що це чиста вигадка", - додала вона.

На думку Мельникової "єдині, хто можуть назвати якісь більш-менш точні дані втрат - це військові лікарі".

"Це ростовський госпіталь, волгоградський, новочеркаський", - сказала вона.

"Ми вважаємо, що російські втрати в Україні становлять не менше половини від втрат української армії. Скільки за три роки загинув українці? Десь три тисяч (за офіційними даними Міноборони України - 2652 загиблих український силовиків за 3 роки війни, - УП).

Тоді півтори тисячі загиблих з російської сторони - це мінімум. І, значить, майже 5 тисяч поранених, а може бути, і більше", - додала Мельникова.

Водночас вона додала, що "з'ясувати точно не представляється можливим".

"Все почнеться потім, коли війна закінчиться, коли вцілілий вимагатиме компенсації. Сім'ї загиблих теж будуть щось вимагати. Тоді буде зрозуміло, що і як", - сказала вона.