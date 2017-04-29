США продовжили послаблення санкцій проти Білорусі на півроку

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Субота, 29 квітня 2017, 01:00

США продовжили послаблення санкції щодо Білорусі ще на шість місяців у рамках політики, започаткованої адміністрацією Барака Обами щодо заохочення Мінська, який є традиційним союзником Москви, наблизитися до Заходу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

28 квітня відділ контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США видав новий документ щодо продовження послаблення санкції проти Білорусі до 30 жовтня.

Тепер білоруські компанії мають права працювати у США принаймні до цього терміну.

Санкції проти Мінська були запроваджені через занепокоєння ситуацією щодо прав людини у цій країні.

Продовження послаблення санкцій було під питанням після арештів у Білорусі сотень активістів, які брали участь у весняних протестах.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, придушив за час свого правління опозицію і незалежні засоби інформації.

Теми: Білорусь США санкції
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