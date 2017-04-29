Вкрадені у співробітників фельд'єгерської служби документи знайшли в Борисполі

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Субота, 29 квітня 2017, 14:01

Мішки з документацією, викраденою під час нападу на співробітників фельд'єгерської служби знайдено в Борисполі.

Про це повідомив керівник ГУ Національної поліції України в м. Києві Андрій Крищенко на брифінгу в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, приблизно дві години тому в Борисполі були знайдені мішки з документацією. Цінні відправлення зникли, а мішки з документацією не розкривали. Ми їх також не розкриваємо, чекаємо представників служби, будемо оглядати з ними", - сказав він.

Крищенко зауважив, що основною версією, яка розглядається слідством на цей час, є пограбування з метою наживи.

Він також розповів, що вже встановлено кількість нападників: 6-7 осіб, деякі були з вогнепальною зброєю. Було також встановлено, звідки прибули нападники і на яких машинах втекли.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері на центральному залізничному вокзалі в Києві невідомі напали на трьох працівників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів, відібравши у них кілька сумок з кореспонденцією і два пістолети Макарова.

Зловмисники завдали працівникам фельд'єгерської служби тілесних ушкоджень, після чого одного з них госпіталізували. У столиці введено оперативний план "Сирена".

Теми: поліція
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IP: 91.192.182.---свояк29.04.2017 14:28
Що то за така служба , яку роззброїли і забрали все.
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