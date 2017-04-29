У зоні АТО збили російський безпілотник

У зоні проведення АТО поблизу Волновахи (Донецька обл.) українські військові збили безпілотник типу "Орлан" російського виробництва.

Про це 29 квітня повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що БПЛА було збито 28 квітня, співробітники СБУ задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на сході України.

Окрім того у районі Красногорівки (Донецька обл.) було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.