У зоні АТО збили російський безпілотник

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Субота, 29 квітня 2017, 18:08

У зоні проведення АТО поблизу Волновахи (Донецька обл.) українські військові збили безпілотник типу "Орлан" російського виробництва.

Про це 29 квітня повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що БПЛА було збито 28 квітня, співробітники СБУ задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на сході України.

 
 
 

Окрім того у районі Красногорівки (Донецька обл.) було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році. 

Теми: АТО Донбас Росія
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