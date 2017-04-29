На Кубі розбився пасажирський літак

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Субота, 29 квітня 2017, 22:33

На Кубі розбився пасажирський літак Ан-26 компанії Aerogaviota, на борту якого могли перебувати 39 осіб.

Про це повідомляє видання CiberCuba.

Родич одного з членів екіпажу повідомив виданню, що літак розбився у важкодоступному місці і, за попередньою інформацією, ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

Раніше телеканал NTN24 повідомив, що літак зник з радарів рано вранці в суботу під час польоту над районом Пінар-дель-Ріо на заході острова.

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