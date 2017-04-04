Луценко: Вищий спецсуд скасував рішення про дострокове звільнення Лозінського

Вищий спецсуд задовольнив касаційну скаргу прокуратури та скасував ухвалу Апеляційного суду Київської області, завдяки якій колишній народний депутат Віктор Лозінський, засуджений за вбивство, вийшов на свободу.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй Facebook-сторінці.

"Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В.О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання - 1 рік 11 місяців 8 днів позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 6 квітня Апеляційний суд Київської області підтвердив законність умовно-дострокового звільнення Лозінського, засудженого за вбивство.

Бориспільський районний суд Київської області виніс це рішення 29 лютого.

Наприкінці січня Лозинський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко". Його суть полягає в тому, що суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в слідчих ізоляторах, як два дні відбуття покарання.

Його клопотання було задоволено частково, в невідбутий термін зараховані 4 роки і 36 днів (суд останньої інстанції засудив Лозінського до 10 років в'язниці).

16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.

Українська правда