Затримали фермера, який утримував подружжя на ланцюзі в ангарі
Житель Мелітопольського району силоміць вивіз подружжя в покинутий ангар, де прикував ланцюгом.
Про це повідомила прес-служба управління поліції в Запорізькій області.
Згідно з повідомленням, фермер 1954 року народження, який проживає в одному з сіл Мелітопольського району, помістив в покинутий ангар подружжя, і там насильно утримував його.
Під час огляду приміщення правоохоронці виявили чоловіка 1972 року народження, який був прикутий ланцюгом до металевої труби.
Крім того, поліцейські знайшли в ангарі 82 мисливських патрона 16-го калібру, 24 патрона калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку з мисливським порохом.
Власника будівлі доставили у відділ поліції, допитали і затримали згідно зі ст. 208 КПК України.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
Українська правда
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