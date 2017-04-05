В зоні АТО виявили безпілотник з маркуванням ФСБ РФ

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Середа, 5 квітня 2017, 10:40

Українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив речник АТО Ярослав Чепурний, інформує в середу телеканал Міністерства оборони.

"2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу Гранат-1, який входить до комплексу Навідник-2", – розповів він.

За словами Чепурного, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім цього, БпЛА Гранат-1 перебуває на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, наголошують у Міноборони.

На окремих блоках літального апарату виявлені маркування "ФСБ РФ".

Українська правда

Теми: АТО
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