В зоні АТО виявили безпілотник з маркуванням ФСБ РФ

Українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив речник АТО Ярослав Чепурний, інформує в середу телеканал Міністерства оборони.

"2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу Гранат-1, який входить до комплексу Навідник-2", – розповів він.

За словами Чепурного, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім цього, БпЛА Гранат-1 перебуває на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, наголошують у Міноборони.

На окремих блоках літального апарату виявлені маркування "ФСБ РФ".

Українська правда