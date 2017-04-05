Кабмін подумає над роллю Фірташа, Льовочкіна й Бойка на ринку газу

Кабінет міністрів доручив Антимонопольному комітету з’ясувати, чи мають компанії Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка монопольне становище на ринку газу.

Також, реагуючи на вимоги фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка, уряд вирішив створити робочу групу з цього приводу.

Ляшко з усією парламентською фракцією прийшов на засідання Кабміну 5 квітня і йому дали виступити з заявою щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Вся Україна стоїть на вухах від рішення НКРЕКП про встановлення абонплати за лічильники. В результаті цього мільйони українців будуть більше платити за газ. У першу чергу постраждають люди, які менше використовують газ, які економили, відгукуючись на ваші заклики, переходили на альтернативні види опалення", – сказав Ляшко.

"Міністр соціальної політики Андрій Рева вчора сказав, що від встановлення абонплати вартість зросте як мінімум для 4,5 мільйонів українських родин", – додав він.

Ляшко наголосив, що НКРЕКП не скасувало, а призупинило рішення – а виникло воно, на переконання "радикалів", у результаті корупції.

"Нафтогаз" звертає увагу на те, що так звані газзбути – псведопостачальники газу, переважна більшість яких належать Фірташу, – є непотрібними посередниками газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням газу, та не створюють додаткової цінності для споживачів", – сказав він.

Нардеп додав: "Нафтогаз" просить уряд та Антимонопольний комітет розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа у цьому сегменті ринку. У нас така сама вимога".

"У мене питання: чому олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко під прикриттям влади сидять на газовому ринку. Чому українці 24 мільярди в рік мають витягнути з власної кишені за договорняк між олігархами і владою?" – обурився Ляшко.

"Покладуть собі на офшорні компанії – ви ходите, підписуєте меморандуми з Міжнародним валютним фондом, землю українську продаєте, пенсійний вік підвищуєте, український ліс необроблений хочете вивезти взамін чергових кредитів – а Фірташ і компанія, Льовочкін-Бойко, мільярди кладуть собі в кишені", – додав він.

"У нас вимога розглянути звернення "Нафтогазу" і прибрати корупціонерів-олігархів Фірташа, Льовочкіна й Бойка з газового ринку, щоб українці не платили в їхні кишені Фірташу, видно, на адвокатів не вистачає у Відні – тому він вирішив за рахунок українців набити собі кишені" – сказав лідер "радикалів"

"Хочу попередити про персональну відповідальність кожного, хто покриватиме цю корупцію", – заявив Ляшко.

За його словами, Фірташ, Львочкін і Бойко "незаконно, безплатного користуються державним майном, народним майном":

"В селах люди за свої гроші будували газопроводи – і сьогодні вони мають ще платити подать? Як у казці про Чиполіно податок на дощ? Сьогодні податок на лічильники – завтра на те, що ми дихаємо!", – сказав Ляшко.

Він передав письмове звернення і закликав уряд "викинути корупцію з газового ринку" і попередив: "Ви можете не почути нас, але ви не можете не чути мільйони українців".

Чую, що говорять люди, але чути мало. Треба не просто почути, а й зрозуміти людей. Я розумію і концентруюся на тому, щоб змінити їх життя. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 5, 2017

Ляшко також додав, що "ціна на газ для людей непідйомна" – і попросив її знижувати

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман погодився, що розрахунки були необґрунтовані.

Грабувати – це не про нас. Про абонплату – розрахунки НКРЕКП необґрунтовані.

Гранична єдина ціна на #газ зламала багато злочинних схем. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 5, 2017

"Багатомільярдні статки з'явилися з того, що в Україні були різні ціни на газ. Схеми Онищенка, в тому числі: він купляв державний газ за 2 тисячі гривень, продавав його як комерційний за 7 тисяч гривень – 5 тисяч ці ділки клали собі в кишені й на цьому заробляли мільярди. Ми припинили це і кожній людині дали підтримку адресно", – сказав він.

Гройсман запропонував доручення уряду: "Перший віце-прем'єр сформує групу, почнемо працювати – залучимо всі необхідні міністерства, плюс Міністерство внутрішніх справ".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував доручити Антимонопольному комітету з’ясувати монопольне становище на ринку газзбутів Фірташа і Льовочкіна.

Гройсман підтримав: "Давайте зробимо тоді два доручення (уряду): звернення до Антимонопольного комітету і доручення утворити групу з Міністерством економіки. Залучимо депутатів, може, профільний комітет – з’ясуємо, яка ситуація, що ми можемо зробити". Члени Кабміну підтримали цю пропозицію.

Ляшко подякував Кабміну за можливість виступити, а Гройсман попросив депутатів підтримати 5 реформ, які пропонує уряд.

Олена Рощенко, УП