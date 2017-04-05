Україна зобов’язалася ввести абонплату за газ до кінця липня

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Середа, 5 квітня 2017, 17:15

Україна зобов’язалася перед Міжнародним валютним фондом ввести до кінця липня 2017 року тариф на розподіл газу.

Про це йдеться у меморандумі України та МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів, передає Економічна правда.

"До кінця липня 2017 року ми переглянемо інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам для поліпшення адресності; запровадимо коригування соціальних норм у непікові місяці протягом опалювального сезону", - йдеться у документі.

"Крім того, ми застосуємо тариф на розподіл газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 року", - зазначається у меморандумі.

"Таким чином, це дозволить обмежити видатки на субсидії з оплати комунальних послуг 47 млрд гривень у 2017 році", - повідомляється у меморандумі.

Нагадаємо, 29 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Згодом прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕ.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

У вівторок у НКРЕ заявили, що це рішення буде призупинено.

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