Суд в анексованому Криму відхилив апеляцію у справі Чийгоза

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" залишив без задоволення апеляційну скаргу Ахтема Чийгоза та його адвокатів, пов'язану з продовженням йому строків тримання під вартою до 8 липня.

Про це у середу повідомляє Центр інформації про права людини в Криму.

Як відомо, 23 березня "Верховний суд" анексованого Криму продовжив арешт Чийгозу до 8 липня.

Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз понад 2 роки утримується у СІЗО, де очікує ухвалення вироку у "справі 26 лютого" за звинуваченням у масових заворушеннях під час подій, що відбулися під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Тоді сталося зіткнення між проросійськими активістами та учасниками мітингу за єдність України.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - стосовно Чийгоза, і окремо - по іншим фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.

За організацію масових безладів Кримінальний кодекс РФ передбачає позбавлення свободи на термін від 8 до 15 років, за участь у них - від 3 до 8 років.