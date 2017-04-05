Захарова назвала постановочними відео про хіматаку в Сирії

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Середа, 5 квітня 2017, 18:55

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що відеоролики про застосування хімзброї в Сирії носять провокаційний і постановочний характер.

Про це вона сказала на брифінгу в МЗС, повідомляють Вести.ru.

При цьому, посилаючись на відео хіматак під Ідлібом, Захарова звинуватила "Білі каски" ("Сирійська громадянська оборона") у тому, що вони "діють дуже непрофесійно".

"Звертає на себе увагу надто спокійна поведінка представників цієї організації в надзвичайних умовах", - заявила Захарова.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 5 квітня через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.

Німеччина вважає, що Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену військами сирійського президента Башара Асада.

У МЗС РФ заявили, що проект резолюції РБ ООН щодо хімічної атаки в Ідлібі "має антисирійськими характер" і здатний загострити ситуацію в регіоні.

Теми: Росія Сирія
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