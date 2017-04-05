Порошенко похвалив НАБУ
Президент Петро Порошенко заявляє, що задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України.
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у середу в Копенгагені.
"Чи задоволений я роботою цього органу? Так, я задоволений. Адже це новий, ефективний і незалежний орган із боротьби з корупцією, що створювався за допомогою наших закордонних партнерів", - заявив Порошенко.
Він нагадав, що саме за його ініціативою було створено незалежне НАБУ, що проводить розслідування і відкриває справи проти корупціонерів у вищих ешелонах влади.
"Ніхто не сумнівається в незалежності цієї структури", - наголосив президент, зазначивши, що ніколи раніше боротьба з корупцією в країні не була такою ефективною.
Порошенко також відзначив важливість запуску роботи системи електронних декларацій реформування судової влади в країні.
Як відомо, Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.
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