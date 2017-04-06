Геращенко: НАТО виділить українським саперам понад 1 млн євро

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Четвер, 6 квітня 2017, 00:21

НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби розмінування ДСНС України.

Про це заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

"Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування", - сказала вона.

За словами Геращенко, вона буде наполягати на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні був прийнятий законопроект про гуманітарне розмінування.

Теми: НАТО ДСНС
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