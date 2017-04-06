Трамп заявив, що змінив свою думку про Асада після хіматакі

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Четвер, 6 квітня 2017, 01:31

Президент США Дональд Трамп заявив, що після хімічної атаки змінив свою думку про Сирію і її лідера Башара Асада.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Відповідаючи на питання журналістів, чи є газова атака "перетином червоної лінії", Трамп сказав, що це "перетнуло багато ліній для мене".

Він також назвав цей інцидент "образою для людства".

"Не можна миритися з цими огидними діями режиму Асада", - заявив Трамп.

Видання нагадує, що в 2013 році Трамп був проти втручання США в сирійський конфлікт. Однак тепер він заявив, що остання хіматака змінила його погляди.

"Зараз мій обов'язок - відповісти на кризу. Моє ставлення до Сирії і Асада сильно змінилося", - підкреслив американський президент.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 5 квітня через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.

Німеччина вважає, що Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену військами сирійського президента Башара Асада.

У МЗС РФ заявили, що проект резолюції РБ ООН щодо хімічної атаки в Ідлібі "має антисирійськими характер" і здатний загострити ситуацію в регіоні. Також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що відеоролики про застосування хімзброї в Сирії носять провокаційний і постановочний характер

Теми: Сирія Трамп
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