Трамп заявив, що змінив свою думку про Асада після хіматакі
Президент США Дональд Трамп заявив, що після хімічної атаки змінив свою думку про Сирію і її лідера Башара Асада.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Відповідаючи на питання журналістів, чи є газова атака "перетином червоної лінії", Трамп сказав, що це "перетнуло багато ліній для мене".
Він також назвав цей інцидент "образою для людства".
"Не можна миритися з цими огидними діями режиму Асада", - заявив Трамп.
Видання нагадує, що в 2013 році Трамп був проти втручання США в сирійський конфлікт. Однак тепер він заявив, що остання хіматака змінила його погляди.
"Зараз мій обов'язок - відповісти на кризу. Моє ставлення до Сирії і Асада сильно змінилося", - підкреслив американський президент.
Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 5 квітня через повідомлення про хімічну атаку в Сирії, в результаті якої загинули десятки людей.
За останніми даними, кількість загиблих в результаті газової атаки в сирійській провінції Ідліб збільшилася до 72 осіб, серед них - 20 дітей.
Німеччина вважає, що Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену військами сирійського президента Башара Асада.
У МЗС РФ заявили, що проект резолюції РБ ООН щодо хімічної атаки в Ідлібі "має антисирійськими характер" і здатний загострити ситуацію в регіоні. Також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що відеоролики про застосування хімзброї в Сирії носять провокаційний і постановочний характер
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