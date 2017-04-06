Фейгін очікує від США низку резолюцій по справі Сущенка

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Четвер, 6 квітня 2017, 03:50

Адвокат затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає позитивним результатом поїздки до Вашингтона те, що ця справа увійшла до порядку денного американського політикуму.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Головне чого мені вдалося досягти в ході візиту до Вашингтона, зустрічей з сенаторами, конгресменами, співробітниками Держдепу, Білого дому - це те, що про справу Сущенко почали говорити, вона увійшла до їхнього порядку денного. По ній почали виробляти якусь позицію. І, як я сподіваюся, вона уже ввійде в наступний звіт Держдепу з прав людини зі згадуванням її політичного характеру і відповідно - зумовленості", - сказав Фейгін.

За його словами згодом можна очікувати низки резолюцій з приводу справи Сущенка.

"Деякі я сам складав і передав за адресою", - зазначив адвокат.

Фейгін також підкреслив, що російська влада доклали великих зусиль, щоб в США були неповно і невірно проінформовані про справу Сущенко, з метою посіяти там сумніви, що він дійсно журналіст-міжнародник.

Теми: Сущенко
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