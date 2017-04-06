Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", двоє військових ЗСУ поранені

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Четвер, 6 квітня 2017, 06:43

За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських сил бойовиками. В результаті двоє військових ЗСУ отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу вогневу активність бойовики вели біля Маріуполя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по позиціях українських військ в районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлопіля і Водяного терористи били з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Сили АТО в Мар'їнці бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки і Водяного активно "працювали" снайпери бойовиків.

На Донецькому напрямку найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано під Авдіївкою. Тут сили АТО терористи неодноразово обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По українських позиціях в районі Зайцевого і Пісків бойовики били з кулеметів і стрілецької зброї, також тут вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні українські позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по ЗСУ в Новоолександрівці.

"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Донбас
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