МЗС: Україна в Мінську буде наполягати на припиненні вогню

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Четвер, 6 квітня 2017, 12:38

На зустрічі представників нормандської четвірки 6 квітня в Мінську Україна буде наполягати на припиненні вогню, звільненні заручників і концепції "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

Про це в четвер перед Київським форумом безпеки журналістам повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає LIGA.net.

За його словами, зустріч відбудеться на рівні дипломатичних радників. Домовленість про зустріч була досягнута під час переговорів президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

"Основна тема розмови – це можливість натиснути на Росію і досягти того, щоб вона виконувала основні моменти, пов'язані з припиненням вогню. Як мінімум, ключові моменти, тому що ми, звичайно, не віримо, що вона виконає всі", – зазначив Клімкін.

За його словами, другою темою переговорів будуть кроки щодо звільнення заручників.

"Ну і, звичайно, концепція дорожньої карти. Як ви знаєте, в цьому, на жаль, відсутній який-небудь прогрес, оскільки логіка Росії суперечить нашої спільної позиції з нашими німецькими і французькими друзями. Вона фундаментально їй суперечить. Тому результат будемо знати в кінці дня. І залежно від цього приймати рішення про подальші кроки", – зазначив він.

Він підтвердив, що Україну на зустрічі 6 квітня представлятиме заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Ми робимо спробу за спробою для припинення вогню. Ще одна спроба почалася 1 квітня, але ви подивіться, що реально відбувається. Треба знову робити тест російської позиції", – додав він.

Теми: Мінські угоди МЗС Росія
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