За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення 4 українських військових.

Про це на брифінгу 6 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, жоден український військовий не загинув, 2 військовослужбовців зазнали поранень у районі Авдіївки. Окрім цього двоє наших бійців отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", – сказав полковник.

Мотузяник зазначив, що загалом кількість ворожих обстрілів у зоні АТО знизилась, однак противник не дотримується режиму "тиші" повністю.

Українська правда