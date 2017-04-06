Із Білорусі депортували трьох українських проповідників

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Четвер, 6 квітня 2017, 15:35

Українці Владислав Єрмолов, Леонід Номерчук і Ашот Саркісян із місії "Блага звістка" після 15 діб арешту в Мінську мають прибути у четвер до Києва.

Про це повідомив консул України в Мінську Олександр Новосьолов, передає "Радіо Свобода".

"Троє українських проповідників звільнені з ізолятора тимчасового утримання і відправлені в аеропорт, звідки вони будуть депортовані літаком до Києва за рахунок білоруської сторони", – сказав він.

Повідомляється, що усі троє були затримані 22 березня в Мінську, де збиралися провести біблійний семінар. Їх звинуватили у нецензурній лайці.

Як повідомлялося, Номерчук поїхав до Білорусі зі Львова, Саркісян - з Хмельницького, а Єрмолов - з Миколаєва. Вони мали намір взяти участь у теологічному семінарі, організованому місією "Блага звістка". У заході також планувалась участь пастора з Південної Кореї та гостей з України.

"Блага звістка" – протестантський рух, який виник у Південній Кореї.

Теми: Білорусь релігія
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