В Луганську обстріляли безпілотник ОБСЄ

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Четвер, 6 квітня 2017, 15:43

На території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики, обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ.

Про це йдеться у четвер у повідомленні на сайті місії.

Зазначається, що 5 квітня члени патруля СММ прибули у район за 200 м на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного "ЛНР" н. п. Луганськ.

"О 16:40 члени патруля СММ запустили свій міні-БПЛА. Приблизно о 16:42, коли БПЛА був приблизно за 650 м на схід від позиції патруля Місії, спостерігачі почули дві черги зі стрілецької зброї за 1 км на схід. Протягом 30 секунд зафіксовано сукупно 10-20 пострілів. Команда СММ негайно повернула свій БПЛА. Посадку апарата було здійснено у штатному режимі о 16:44; видимих пошкоджень виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

 

Водночас місія повідомляє, що, здійснюючи політ над зазначеним районом, БПЛА "виявив три РСЗВ (БМ-21 "Град", 122 мм), 5 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 7 танків (Т-72)".

"Усі ці одиниці озброєння розташовані в цьому районі з порушенням відповідних ліній відведення. Окрім того, було зафіксовано 7 бойових машин піхоти (БМП-2), 13 бронетранспортерів (п’ять БТР-70, один БТР-80 і сім МТ-ЛБ, на одному з яких була встановлена зенітна установка), 6 вантажівок воєнного типу та щонайменше 35 чоловіків, одягнених у форму воєнного типу", - повідомили у місії.

Українська правда

Теми: Луганськ АТО
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