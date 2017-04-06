День в АТО: 14 обстрілів, один поранений, ЗСУ відстрілювалися

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Четвер, 6 квітня 2017, 18:21

Проросійські бойовики у четвер здійснили 14 обстрілів позицій Збройних Сил України, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку, по захисниках Авдіївки, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Маріуполя, по наших позиціях в районі Павлополя, ворог гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Окрім того, по опорних пунктах в районі Водяного та Широкиного незаконні збройні формування вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку, позиції поблизу Новоолександрівки, вони обстрілювали з гранатометів.

"Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Павлополя, сили АТО відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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