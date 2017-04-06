Львів виділив мільйони містам, які заберуть його сміття

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Четвер, 6 квітня 2017, 20:38

Міста в області, які приймають львівське сміття, отримають з бюджету Львова понад 6,5 млн гривень.

Таке рішення 6 квітня прийняла сесія Львівської міської ради.

"Львів передбачив 6,5 мільйона гривень на оплату полігонам, які приймають сміття з обласного центру. Найбільше коштів від Львівської міської ради отримають Буськ (3,5 млн грн), Миколаїв (1,5 млн грн) та Червоноград (1 млн грн). Окрім них міськрада виділить по 200 тис. грн Мостиськам та Новояворівську, а також 154 тис. грн Бориславу", - зазначила речниця міськради Христина Процак.

За її словами, кошти виділяються як субвенції місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури.

Як відомо, 6 квітня у Львові залишаються не вивезеними більше 2 тисяч тонн сміття.

Міський голова Андрій Садовий зазначив на сесії, що всі основні полігони, які приймали сміття зі Львова, "зачинились", і місто не може туди вивозити непотріб. У відповідь на звернення Львівської міськради до міських голів обласних центрів, прийнятому на минулій сесії, поки ніхто не надав згоди на прийняття ТПВ.

4 квітня 12 львівських компаній підписали колективне звернення до президента України з проханням допомогти вирішити проблему з вивезенням сміття зі Львова. У зверненні вказано: якщо не вирішиться проблема сміття у місті, то виникне загроза поширення інфекційних захворювань та дестабілізації роботи підприємств.

Більше за темою читайте у статті "Замкнене коло львівського сміття".

Укрінформ

Теми: Львів
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