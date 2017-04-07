В Росії у справі про теракт в метро затримано вісім осіб

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 01:03

В рамках кримінальної справи про вибух в метро Санкт-Петербурга затримані вісім підозрюваних, у них вилучено вибуховий пристрій і боєприпаси.

Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пише DW.com.

За її словами, спільно з ФСБ і МВС Росії шість осіб затримано в Санкт-Петербурзі і двоє людей - в Москві.

"Затримані  Сейфулла Хакимов, Ібрагібжон Єрматов, Ділмурод  Муідінов, Бахрам Єргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мірзаалімов, Шохіста Карімова і Содік Ортіков", - сказала вона.

Як повідомила представник Слідчого комітету РФ, в тих місцях, де проживали затримані, було вилучено "вибуховий пристрій, ідентичний виявленому на станції санкт-петербурзького метрополітену, вогнепальну зброю та боєприпаси". Слідство планує найближчим часом звернутися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що теракт на одній зі станцій метро в Санкт-Петербурзі скоїв уродженець Киргизстану, який отримав російське громадянство.

Держкомітет національної безпеки Киргизстану повідомляв, що ним є Акбаржон Джалілов 1995 року народження.

Також ЗМІ писали, що теракт скоїв терорист-смертник.

Як відомо, 3 квітня близько 14:00 на перегоні між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут" у вагоні метро стався вибух. На іншій станції метро було знайдено сумку із вибуховим пристроєм.

За останніми даними, у результаті теракту загинули 14 людей.

Теми: Росія теракт
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