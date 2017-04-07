Бойовики накрили вогнем позиції ЗСУ біля Маріуполя, поранено 5 бійців

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 07:39

Російсько-терористичні війська "режиму тиші" не дотримуються, за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів позицій сил АТО, поранено 5 бійців ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Опорні пункти ЗСУ поблизу Маріуполя противник накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях сил АТО в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, ворог використовував проти морських піхотинців у районі Павлополя та Гнутового. Захисників Широкиного та Водяного обстрілював з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ під Лебединським. Поблизу Павлополя активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував поблизу Шахти Бутівки та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО біля Новозванівки та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку, з гранатометів терористи гатили по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі станиці Луганської.

Аби подавити вогневу активність ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Теми: АТО бойові дії Донбас Маріуполь
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