Гройсман доручив розібратися з абонплатою за димові канали

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручає Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерству соціальної політики розібратися з абонплатою за використання димових каналів у селах.

Під час години запитань до уряду в парламенті депутат Сергій Міщенко висловив сподівання, що абонплату за встановлення газових лічильників скасують, і додав:

"Але майже три роки існує інша абонплата – за використання димових каналів, через які спалюється газ. Люди платили 3 роки тому 50 гривень, кожне домоволодіння, зараз до 100 гривень платять".

"Завдяки року боротьби і двом міністрам – (міністру енергетики) Насалику і (міністру соцполітики) Реві – минулого тижня було єдине роз’яснення Міністерства соціальної політики щодо того, що неможливо цю абонплату брати з людей. Але районні адміністрації допомагають цим ділкам просто села брати в облогу – вони незаконно беруть цю абонплату", – сказав Міщенко.

Він попросив доручити обласним і районним адміністраціям розповсюдити лист від міністра соціальної політики щодо того, що неможна брати цю абонплату, якщо люди не замовляли цю послугу – і це не є підставою для відключення газу.

"Це мільярди, які осідають у карманах дільців і чиновників", – сказав Міщенко.

Гройсман відповів: "Ваше звернення я зафіксував. Зараз дам доручення Мінрегіонбуду спільно з Мінсоцполітики опрацювати це питання".

"У багатоповерховій забудові це питання регулюється квартплатою, є частиною квартплати, а квартплату встановлюють місцеві органи влади – уряд не має відношення. Але якщо у сільські місцевості… тут треба окреме доручення. Доручення я надам", – додав прем'єр.

Олена Рощенко, УП