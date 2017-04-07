Аваков каже, що пожежа на складі в Балаклеї – це агресія РФ

904 перегляди
0
П'ятниця, 7 квітня 2017, 14:07

Пожежа й вибухи на збройовому складі під Балаклеєю в Харківської області є наслідком агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр Арсен Аваков у Сєверодонецьку.

Йому поставили запитання щодо підвищення пильності в Україні після теракту в російському метро в Санкт-Петербурзі.

"У нас були підвищені заходи безпеки, Національна гвардія й Національна поліція і по метрополітену, й по інших об’єктах стратегічних посилила охорону – і тому числі, й по диппредставництвах. При охороні метрополітену в Києві, по-моєму, виявили деякі заборонені речі :ножі, автомати-кулемети. Це нормальна наша робота", – сказав Аваков.

"Інша річ, що ми ніколи не застрахуємося від прямих актів агресії війни з боку Російської Федерації – як це було у випадку, коли йдеться про вибухи на арсеналі в Балаклеї", – заявив він.

"Я думаю, що це предмет окремої розмови – Військова прокуратура про це скаже найближчими днями. Але думаю, що разом із іншими актами прямої агресії це пряма агресія з боку Російської Федерації", – сказав голова МВС.

Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та сталася детонація снарядів.

Тоді з прилеглих територій евакуювали 36 тисяч мешканців. Гасили пожежу кілька днів, а її наслідки долають досі.

За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Слідство вважає, що диверсію на арсеналі в Балаклеї могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата. Суд арештував сервер і відеореєстратор із чергової служби у військовій частині А1352.

Олена Рощенко, УП

Теми: зброя Харківська область надзвичайна подія Аваков Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Спостерігачі: удар США майже повністю зруйнував базу в Сирії, є загиблі 7 квітня 2017, 08:26
Склади у Балаклії могли підпалити з безпілотника, записи камер вилучили 6 квітня 2017, 11:36
За 3 місяці в метро Києва вилучили 81 детонатор, 645 патронів і 7 гранат 5 квітня 2017, 09:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Білоус йде з посади глави Фонду держмайна - джерело
Оболонський суд ще не отримав справу про держзраду Януковича
Аваков каже, що пожежа на складі в Балаклеї – це агресія РФ
НАЗК не змогло відправити у відставку Корчак
Усі новини
Афіша на 7-9 квітня

Арсенал ідей, фестиваль вуличної їжі, Kyiv Half Marathon...

Мапа

Де у Києві можна посмажити шашлик