Аваков каже, що пожежа на складі в Балаклеї – це агресія РФ

Пожежа й вибухи на збройовому складі під Балаклеєю в Харківської області є наслідком агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр Арсен Аваков у Сєверодонецьку.

Йому поставили запитання щодо підвищення пильності в Україні після теракту в російському метро в Санкт-Петербурзі.

"У нас були підвищені заходи безпеки, Національна гвардія й Національна поліція і по метрополітену, й по інших об’єктах стратегічних посилила охорону – і тому числі, й по диппредставництвах. При охороні метрополітену в Києві, по-моєму, виявили деякі заборонені речі :ножі, автомати-кулемети. Це нормальна наша робота", – сказав Аваков.

"Інша річ, що ми ніколи не застрахуємося від прямих актів агресії війни з боку Російської Федерації – як це було у випадку, коли йдеться про вибухи на арсеналі в Балаклеї", – заявив він.

"Я думаю, що це предмет окремої розмови – Військова прокуратура про це скаже найближчими днями. Але думаю, що разом із іншими актами прямої агресії це пряма агресія з боку Російської Федерації", – сказав голова МВС.

Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та сталася детонація снарядів.

Тоді з прилеглих територій евакуювали 36 тисяч мешканців. Гасили пожежу кілька днів, а її наслідки долають досі.

За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Слідство вважає, що диверсію на арсеналі в Балаклеї могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата. Суд арештував сервер і відеореєстратор із чергової служби у військовій частині А1352.

Олена Рощенко, УП