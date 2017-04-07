Тимошенко вирішила, що перевірка фінансування її партії є тиском

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко вважає, що перевірка фінансування партії з боку НАЗК є тиском на опозицію.

Про це вона заявила в коментарі УП, відповідаючи на запитання щодо розслідування руху "Чесно".

"Взялися контролювати справжню опозиційну партію через НАЗК. Ви знаєте, що НАЗК було сформоване Народним фронтом, зараз Корчак більше під президентом. Вона отримала команду вбити державне фінансування "Батьківщини". Вони взяли рух "Чесно", там багато людей, які співпрацюють з Народним фронтом. Як рух Чесно отримав базу даних, якщо вони є лише у НАЗК і вони ходили по людях?", - обурилася вона.

"Я переконана, що люди просто бояться розповідати (що здійснювали внески - ред) і можливо чиниться тиск. Можуть бути і підставні особи, ви розумієте, що ми не контролюємо, хто вносить на рахунок, ми ж не можемо людей тримати за руку", - зазначила Тимошенко.

"Можливо є історія, коли збираються членські внески обласною парторганізацією, а потім вносяться на рахунок через людей, які погодяться їх внести, тому що не кожен сьогодні погодиться такій крайній опозиційній партії робити внески, тому що люди бояться розправи", - пояснила Тимошенко.

Також лідер Батьківщини зазначила, що на сьогоднішньому засіданні засідання НАЗК розглядали питання щодо відкриття кримінально провадження по фінансуванні "Батьківщини".

"І там якраз голосуванням членів агентства голосували проти відкриття кримінального провадження", - зазначила Тимошенко.

Водночас джерела "Української правди в НАЗК розповіли, що члени НАЗК Руслан Радецький та Руслан Рябошапка за підтримки кількох депутатів з фракції Батьківщина, які були на засіданні просили змінити кваліфікацію правопорушення.

"Партію підозрюють у наданні неправдивої інформації у звіті. На засіданні ми вирішили направити всі наявні матеріали в Нацполіцію, щоб вони самі визначили, чи відкривати кримінальне провадження, чи ні", - зазначив співрозмовник у НАЗК.

Як відомо, НАЗК має перевіряти достовірність даних партій про їхнє фінансування.

Роман Кравець, УП