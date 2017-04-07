На вихідні похолодає, але потім обіцяють пару теплих днів

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 17:14

У суботу, 8 квітня, повітря в Україні охолоне до 9-12 градусів, майже в усіх областях очікуються дощі.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

Вдень опадів не прогнозують у Донецькій та Луганській областях, хоча вночі й там дощ. На Луганщині також буде найтепліше вдень – 12-14 градусів.

8 квітня у високогір'ї Івано-Франківської  області, в районі Чорногірського хребта, збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень).

Погода 8 квітня
Погода 8 квітня

У неділю, 9 квітня, у центрі й на заході на кілька градусів потеплішає, а на півночі та північному сході стане трохи холодніше.

Дощі також пересунуться на схід і південний схід: у Херсонську, Запорізьку області, на окуповані Донбас та Крим. Вночі дощ прогнозують також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Полтавський областях, а в Харківській навіть дощ із мокрим снігом.

Погода 9 квітня
Погода 9 квітня

Втім, уже на понеділок, 10 квітня, синоптики прогнозують потепління ще на 2-3 градуси і ясну погоду по всій країні.

Прогноз на 10 квітня
Прогноз на 10 квітня

11 квітня на заході країни знову дещо похолодає й будуть дощі, але в центрі й на сході потеплішає і буде сухо.

Прогноз на 11 квітня
Прогноз на 11 квітня

У середу, 12 квітня, синоптики очікують подібної температури, а дощі можуть охопити ще кілька центральних областей.

Прогноз на 12 квітня
Прогноз на 12 квітня

У Києві та області найтеплішими прогнозують понеділок та вівторок, а сонячно має бути в неділю й понеділок. У решту із найближчих п’яти днів поки що прогнозують дощі.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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