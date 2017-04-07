Поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі – ЗМІ

Шведська поліція затримала чоловіка за підозрою у вчиненні теракту в центрі Стокгольма, внаслідок чого загинули щонайменше троє осіб.

Про це повідомляє Aftonbladet.

"Поліція затримала чоловіка за підозрою у нападі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на пішохідній вулиці Дротнінггатан у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих. За даними кореспондента шведського радіо, загинули щонайменше троє осіб.

Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих, в результаті чого загинули щонайменше троє осіб, може бути терористичним актом.

Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".

Європейська правда