Суд визнав Радецького невинним у п'яному водінні

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 18:23

Печерський районний суд Києва визнав заступника голови Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Радецького невинним у водінні в стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться в ухвалі суду, передають Українські Новини.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, складеним працівниками патрульної поліції, 7 лютого Радецький керував автомобілем Subaru з ознаками алкогольного сп'яніння, про що свідчили різкий запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук, порушення мови, проте в присутності 2 свідків він відмовився від проходження перевірки на алкогольне сп'яніння на алкотестери.

Відзначається, що Радецький на судове засідання не з'явився, що не завадило розгляду справи по суті.

У той же час на судовому засіданні був присутній адвокат Радецького, якому він передав свої письмові пояснення.

Радецький заявив, що патрульні поліцейські не пропонували йому пройти перевірку на алкогольне сп'яніння безпосередньо в закладі охорони здоров'я.

Також сторона захисту надала висновок Київської місцевої наркологічної лікарні "Соціотерапія" від 8 лютого, відповідно до якого станом на 2:00 8 лютого Радецький не перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Достовірність даних підтвердив лікар-нарколог, яка проводила дослідження і додатково повідомила, що не могла раніше прийняти Радецького, оскільки з 0:00 до 2:00 в клініці була черга.

Суд постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Теми: поліція НАЗК
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