День в АТО: 17 обстрілів, двоє поранених, ЗСУ вогонь не відкривали

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 18:56

Проросійські бойовики від початку доби здійснили 17 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку, по захисниках Верхньоторецького, незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм та великокаліберні кулемети.

По опорних пунктах поблизу Авдіївки, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по позиціям поруч населеного пункту Піски з протитанкових гранатометів.

"Поблизу Маріуполя з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в районі Водяного. З кулеметів великого калібру обстрілював наших воїнів під Новогригорівкою та Чермаликом. Вогнем зі стрілецької зброї турбував захисників Новотроїцького", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку, НЗФ з автоматичних гранатометів обстрілювали опорні пункти в районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів поблизу Кримського.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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