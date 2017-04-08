Екс-главу банку "Контракт" судитимуть за махінації з майном

Київська місцева прокуратура направила до Подільського райсуду столиці обвинувальний акт стосовно екс-голови правління ПАТ "Банк "Контракт" за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Встановлено, що колишня голова правління банку, всупереч рішенню спільного засідання спостережної ради та правління банку, здійснила незаконне відчуження приміщень фінустанови площею понад 1100 кв. м., що розташовані на території Подільського району, за ціною на 10 млн гривень нижче їх реальної вартості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в рамках даного розслідування повідомлено про підозру оцінювачу майна, який без проведення огляду та фотографування зазначених приміщень склав завідомо підроблений звіт щодо їхньої вартості.