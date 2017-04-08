ЗМІ: У Швеції затримано другого підозрюваного в причетності до теракту
Шведська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт в Стокгольмі.
Як повідомляє Reuters, другий підозрюваний пов'язаний з першим затриманим.
Шведський телеканал SVT передає, що затримання поліція провела в передмісті Стокгольма під назвою Хюльста близько 23:00 за місцевим часом.
Джерела в поліції підтвердили, що затримання пов'язане з розслідуванням теракту, що стався в Стокгольмі 7 квітня. При цьому представники правоохоронних органів відмовилися коментувати цю інформацію.
Раніше повідомлялося про затримання першого підозрюваного в теракті.
7 квітня біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.
Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих може бути терористичним актом.
Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".
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