Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", 5 військових ЗСУ поранені

Незважаючи на досягнуті тристоронньою контактною групою домовленості про припинення вогню, бойовики не дотримуються режиму "тиші". За добу вони 43 рази обстрілювали сили АТО, в результаті чього п'ятеро українських військових були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована поблизу Маріуполя. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП бойовики відкривали вогонь по силах АТО в Новогригорівці. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів бойовики били в районі Красногорівки. Також тут "працювали" снайпери.

Опорні пункти українських військ поблизу Мар'їнки терористи обстріляли з 82 мм мінометів і стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілював позиції під Водяним, Широкиним і Березовим. Кулемети великих калібрів бойовики застосовували поблизу Чермалику. По силах АТО в Новотроїцькому били БМП і снайпери. Морських піхотинців поблизу Гнутового і Талаківки бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку в бік українських опорних пунктів в районах Авдіївки і Верхньоторецького терористи відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кам'янки. З протитанкових гранатометів бойовики били по силах АТО в Пісках і Зайцевому. По позиціях в районі Опитного сепаратисти били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку по українських силах в Катеринівці і Станиці Луганській бойовики вели вогонь з гранатометів, в районі Кримського вони застосовували великокаліберні кулемети.

"Незважаючи на збройні провокації ворога українські військовослужбовці дотримувались режиму "Тиші" та вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслили в штабі.