У Києві активісти, які "замуровують" росбанки, заблокували "Тотальний диктант"

1258 переглядів
0
Субота, 8 квітня 2017, 11:52

У Києві активісти "Національного корпусу" заблокували Російський центр науки і культури, де мав відбутися "Тотальний диктант" з російської мови.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням  на керівника прес-служби представництва Світлану Волиненко.

"Будівлю заблоковано активістами угруповання "Національний корпус", припинено доступ, лунали погрози фізичної розправи", - заявила Волиненко. 

За її словами, біля будівлі розмістилися близько 50 осіб, на територію центру їх не пустила охорона. Активісти накинули ланцюг на ворота і заблокували прохід сміттєвими баками.

Волиненко зазначила, що 8 квітня у будівлі Росспівробітництва мала відбутися міжнародна акція "Тотальний диктант" - традиційний щорічний диктант з російської мови, який у 2017 році проходить в 72 країнах світу. Наразі ці заходи зірвано через акцію "Національного корпусу".

"Поліція приїхала за викликом досить оперативно, спостерігала, а потім вступила в переговори. Зараз вони тимчасово зняли блокаду до 13:00. Оскільки у нас диктант призначено на 14:00, о 13:00 вони повернуться проконтролювати, чи будемо ми (проводити диктант)", - заявила Волиненко.

У прес-службі "Національного корпусу" підтвердили, що перебувають біля Російського центру науки і культури в Києві за адресою Борисоглібська, 2. 

У повідомленні зазначено, що представників НК "не пускають на конференцію, тривають сутички". 

Інформації щодо події від столичного главку поліції наразі немає. 

Теми: Київ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Станцію "Лівобережна" після ремонту відкриють 1 травня 8 квітня 2017, 10:52
У Києві і Кишиневі затримали банду, що планувала вбити олігарха Плахотнюка 7 квітня 2017, 19:01
Київрада просить президента і ВР скасувати абонплату за газ 6 квітня 2017, 15:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", 5 військових ЗСУ поранені
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Бійки у Чернігові: Учасниці записали відео, одній загрожує відрахування
Росія видала Україні екс-начальника ДАІ Києва Макаренка
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути ВІЛьною людиною

Лайфхак

Як почати бігати і не перестати через місяць