У Москві затримали учасників акції пам'яті теракту в метро Петербурга

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Субота, 8 квітня 2017, 21:54

У Москві поліція затримала 5 учасників акції пам’яті жертв теракту в метро Санкт-Петербурга та журналіста, який фотографував акцію.

Як повідомляє Радіо Свобода, також у Барнаулі, що в Алтайському краї, затримали 8 осіб. Затримували переважно тих, у кого були плакати з критикою влади.

Як відомо, вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень. Загинули 14 людей, 49 постраждали. За даними слідчих, вибуховий пристрій активував 22-річний громадянин Росії, народжений у Киргизстані, Акбарджон Джалілов.

Адміністрація президента Росії пізніше доручила провести у регіонах 8 квітня організовані мітинги проти тероризму.

Теми: Росія
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