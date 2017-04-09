Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії

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Неділя, 9 квітня 2017, 01:32

Президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак "у міру потреби".

Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім’я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча, пише Радіо Свобода.

"Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи", – пояснив мотиви свого рішення президент США.

Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати "вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси".

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.

Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.

Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.

Теми: Сирія США Трамп
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