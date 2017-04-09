Кількість обстрілів в зоні АТО зросла, поранено 4 бійців ЗСУ

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Неділя, 9 квітня 2017, 06:52

Російсько-терористичні війська збільшили кількість провокаційних обстрілів позицій Збройних Сил України, за минулу добу сили АТО були обстріляні 59 разів, четверо українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Епіцентром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, морських піхотинців у Широкиному, ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів, а у Водяному – з 82-мм мінометів та автоматичних гранатометів. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Мар’їнки. По опорних пунктах сил АТО поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новогригорівки гатив з БМП та протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Новотроїцького ворог обстріляв з кулеметів та стрілецької зброї. У районі Березового вів вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку ворог вогнем з озброєння БТР, мінометів калібру 120 мм і 82 мм накривав захисників Верхньоторецького. Зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах у районі Пісків. Міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував проти оборонців Авдіївки та Троїцького. З гранатометів та кулеметів противник обстрілював оборонців Кам’янки та Шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів – захисників Опитного. Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю застосував проти сил АТО під Новгородським та Луганським. У районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстріляв захисників Новоолександрівки, а по опорних пунктах ЗСУ поблизу Донця вів вогонь зі стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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