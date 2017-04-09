Представник США в ООН: усунення від влади Асада неминуче

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Неділя, 9 квітня 2017, 14:09

Представник США в ООН Ніккі Гейлі заявляє, що досягнення миру в Сирії при нинішній владі неможливе, тому відсторонення від влади Башара Асада неминуче.

Про це повідомляє CNN.

"Відсторонення від влади Асада – це не єдиний наш пріоритет (політики США в регіоні – ред.). В першу чергу ми намагаємося завдати поразки  ІДІЛ.

По-друге, ми не бачимо миру в Сирії з Асадом при владі.

По-третє, зменшити іранський вплив.

І тоді, нарешті, рухатися в напрямку політичного рішення, тому що, зрештою, це (ситуація в Сирії – ред.) складна ситуація, тут немає простих відповідей і політичне рішення має бути знайдене", – сказала вона в ефірі телеканалу.

"Якщо ви подивитеся на його (Башара Асада – ред.) дії, якщо подивитися на ситуацію, важко зрозуміти, яким чином домовлятися про мир і стабільність з урядом Асада", – додала вона.

"Зміна режиму – це те, що ми думаємо, повинно відбутися, тому що всі сторони зрозуміють, що Асад не той лідер, який повинен керувати в Сирії", – наголосила представник США в ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що група американських сенаторів представила законопроект, який забезпечить створення так званого "гібридного" трибуналу для розслідування військових злочинів у Сирії.

Європейська правда

Теми: Сирія США
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