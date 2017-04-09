КМДА хоче вивозити залишки сміття в зону відчуження

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Неділя, 9 квітня 2017, 14:16

Київська міська державна адміністрація розглядає варіант із вивезення та захоронення сміттєвих залишків, що утворюються після переробки чи спалювання, у зону відчуження.

Про це на громадських зборах щодо закриття сміттєзвалища у селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Укрінформ.

"Ідея по вивезенню "хвостів" у зону відчуження напрошується логічно. Але на сьогоднішній день законодавством це заборонено. Ми співпрацюємо з адміністрацією цієї зони, шукаємо шляхи. Або ти спалюєш сміття, або переробляєш, все одно лишається залишок, який треба десь захоронювати. Один з варіантів – це Чорнобиль, але це не так просто", - сказав Пантелеєв.

Він підкреслив, що прямих дозволів захоронювати сміттєві "хвости" у зоні відчуження немає.

"Треба шукати можливість змінювати нормативні акти", - додав заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, раніше міський голова Львова Андрій Садовий пропонував створити резервний полігон у Чорнобильській зоні, куди б могли звозити сміття з різних областей країни.

Видовий склад флори зони відчуження налічує 1200 вищих рослин, 200 видів мохів, 120 видів лишайників. 19 видів рослин належать до Червоної книги. Крім того, на цій території можуть проживати до 409 видів тварин, з яких 54 види належать до Червоної книги. Вже доведене проживання 299 видів, а також 17 червонокнижних видів тварин.

Теми: Київ
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