Другий за день вибух в Єгипті: двоє загиблих та 21 поранений

1311 переглядів
0
Неділя, 9 квітня 2017, 15:09

Внаслідок теракту, вчиненого смертником біля церкви в єгипетському місті Олександрія, загинули двоє осіб, ще 21 отримала поранення.

Про це повідомляє Reuters.

"Щонайменше двоє загинули в результаті вибуху вчиненого терористом-смертником біля церкви в Олександрії, поранення отримала 21 особа", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, вибух стався за кілька годин після того, як прогримів вибух у коптській церкві в місті Танта в дельті Нілу в Єгипті, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60.

Європейська правда

Теми: Єгипет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Єгипті від вибуху в християнській церкві загинули 13 осіб – ЗМІ 9 квітня 2017, 12:25
Єгипет відмовився від підвищення цін на туристичні візи 21 березня 2017, 19:15
Росія направила найманців до Лівії і спецназ у Єгипет - Reuters 14 березня 2017, 08:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Другий за день вибух в Єгипті: двоє загиблих та 21 поранений
"Документ" знову не видає закордонні паспорти
Усик виграв свій другий бій в США, відстоявши титул чемпіона світу
Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії
Усі новини
Інтерв'ю

"Фоззі": Потрібно стрибнути вище голови, щоб це було помічено

Досвід

Працювати у чоловічому стрипризі