Українців немає серед загиблих у Стокгольмі – МЗС

Українців серед загиблих від теракту в Стокгольмі немає.

Про це повідомив в Twitter в неділю Департамент консульської служби МЗС.

При цьому в МЗС зазначили, що громадянство поранених не оприлюднено.

Повідомляється також, що, за попередньою інформацією, українців немає й серед постраждалих від вибуху в церкві у м.Танта (Єгипет).

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вчинення терористичних актів у християнських церквах міст Танта і Александрія в Єгипті.

Condemn terrorist attacks in churches of Tanta&Alexandria in Egypt. Ukraine stands shoulder2shoulder w/Egyptian People in war against terror