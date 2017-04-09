Українців немає серед загиблих у Стокгольмі – МЗС

Українців серед загиблих від теракту в Стокгольмі немає.

Українців немає серед загиблих у #Стокгольм'і. Громадянство поранених не оприлюднено. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017

Про це повідомив в Twitter в неділю Департамент консульської служби МЗС.

При цьому в МЗС зазначили, що громадянство поранених не оприлюднено.

Вибух у церкві єгипет. м.Танта. Десятки загиблих і поранених. За попередн.інформацією, українців серед постражд.немає. pic.twitter.com/DhoMCdWo3S — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017

Повідомляється також, що, за попередньою інформацією, українців немає й серед постраждалих від вибуху в церкві у м.Танта (Єгипет).

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вчинення терористичних актів у християнських церквах міст Танта і Александрія в Єгипті.

Condemn terrorist attacks in churches of Tanta&Alexandria in Egypt. Ukraine stands shoulder2shoulder w/Egyptian People in war against terror — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 9, 2017

"Засуджую теракти в церквах Танти і Александрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні з терором", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 отримали поранення.

Внаслідок вибуху в коптській церкві в Єгипті загинули щонайменше 25 осіб, ще 60 отримали поранення.

Українська правда