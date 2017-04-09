Вибухи у Єгипті: 43 жертви, військових залучили до захисту інфраструктури

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Неділя, 9 квітня 2017, 19:17

Внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи. 

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих урядовців. 

Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб.  В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви. 

Також,  як повідомляє AFP, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем ЗС країни, віддав наказав військовим долучитися до захисту "життєвоважливої інфраструктури" держави теракти у церквах. 

У Єгипті через теракти  оголошено триденну жалобу. 

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"

Українська правда 

Теми: Єгипет теракт
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